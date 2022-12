Rheinland-Pfalz : Polizei prüft Zusammenhang von zwei gesprengten Geldautomaten

SIMMERTAL/TRIERWEILER – Innerhalb weniger Stunden kommt es in Rheinland-Pfalz zu zwei Geldautomatensprengungen. Waren es in beiden Fällen dieselben Täter?

Wenige Stunden nachdem in Trierweiler ein Geldautomat gesprengt wurde, wiederholte sich die Tat in Simmertal. (Symbolbild)

Erneut haben sich Kriminelle an Geldautomaten in Rheinland-Pfalz zu schaffen gemacht. In der Nacht zum Mittwoch sprengten unbekannte Täter im Industriegebiet der Gemeinde Trierweiler ein Gerät auf. Mitarbeiter von umliegenden Firmen hatten einen lauten Knall auf dem Gelände wahrgenommen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Vor Ort entdeckten die Beamten den zerstörten Automaten, der sich in einem ebenfalls durch die Explosion zerstörten Pavillon befindet. Verletzt wurde niemand.