5 Tote : Polizei rätselt über Bluttat in der Schweiz

In in der Schweiz kam es Samstagnacht zu einer Schießerei, bei der mehrere Erwachsene getötet wurden. Der Fall passe in kein typisches Schema, so die Polizei.

Gegen 23.15 Uhr fielen am Samstag in einem Viertel der schweizerischen Würenlingen AG Schüsse. Der Knall sei so laut gewesen, dass man hätte meinen können, die Schüsse seien im Nebenzimmer gefallen, sagt ein Anwohner zu 20 Minuten. Mehrere Nachbarn sagen, sie hätten erst drei Schüsse vernommen, danach zwei weitere.

Die alarmierte Polizei fand im Freien sowie in einem Wohnhaus mehrere leblose Personen vor, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau vom Sonntagmorgen heißt. Laut Anwohnern gab es insgesamt fünf Todesopfer – darunter Vater, Mutter und Sohn der Familie L., der Sohn einer Nachbarsfamilie und eine weitere Person. Die Polizei sagte bisher noch nichts zur genauen Zahl der Getöteten.

Der Täter offenbar unter Toten

Der Rettungsdienst konnte laut der Polizei bei allen Personen nur noch den Tod feststellen. Nachbarn spechen von zwei oder drei Menschen, die im Freien lagen. Außerdem habe die Polizei nach ihrem Eintreffen in einem Nachbarhaus jeden Winkel durchsucht – wohl auf der Suche nach dem Täter.

Die Abklärungen zur Identität der Betroffenen, alles Erwachsene, seien im Gang, teilt die Polizei mit.Die Umstände des Verbrechens und mögliche Motive seien noch unklar. «Die Situation ist verworren», so Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, zu Tele M1. Offenbar geht die Polizei mittlerweile nicht mehr davon aus, dass der Täter noch flüchtig ist. Auf die Frage, ob jemand festgenommen wurde, sagte Graser dem Lokalsender Radio Pilatus, es sei davon auszugehen, dass der Täter sich unter den Toten befinde. Das werde derzeit rechtsmedizinisch überprüft. «Der Täter hat sich offenbar selber gerichtet», so Graser.

«Außergewöhnlich schlimmes Verbrechen»

Kinder seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, sagt Graser auf Anfrage von 20 Minuten. Bei den Opfern seien «verwandtschaftliche Aspekte vorhanden, aber nicht nur».

Es handle sich um ein «außergewöhnlich schlimmes Verbrechen, atypisch für ein solch beschauliches Wohnquartier», sagt Graser. Der Fall passe in kein Schema und der Polizei seien noch nicht alle Zusammenhänge klar.

Die Kapo war die ganze Nacht mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft hat vor Ort eine Strafuntersuchung eröffnet. Weitere Informationen gibt die Polizei am Sonntagnachmittag an einer Medienkonferenz in Aarau bekannt.



(L'essentiel/vro/kko/ann/lüs/sda)