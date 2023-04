Statistik 2022: Polizei registrierte 150 Straftaten am Tag – Rekord in Luxemburg

Täglich werden in Luxemburg laut Polizeistatistik 150 Straftaten begangen, die höchste Zahl, die jemals im Land erfasst wurde. Dies teilte die Polizei am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit und verwies auf einen Anstieg von rund 27 Prozent innerhalb eines Jahres. Im vergangenen Jahr gab es 54.552 Übergriffe, im Vergleich dazu in 2021 nur 42.875. Vor fünf Jahren waren noch es lediglich 37.288 pro Jahr – pro Tag also «nur» etwa 100.