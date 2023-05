Am Wochenende: Polizei rückt mehrmals wegen Überfällen aus

Die Polizei musste immer wieder ausrücken. Police grand-ducale

Die Polizei hatte am vergangenen Samstag alle Hände voll zu tun. Bei mehreren Überfällen wurden Menschen an diesem Wochenende unter Anwendung von Gewalt ausgeraubt. Das meldet die Police Grand Ducale. Am Samstag sei es am Echternacher Bahnhof gegen 21.25 Uhr zu einem Überfall gekommen. Drei Jugendliche sollen einen Mann ausgeraubt haben. Laut Angaben der Polizei konnten die mutmaßlichen Täter festgenommen werden.

Gegen 21.50 Uhr sei ein Mann in Belval in der Nähe des LOA-Festivals von einer Person bedroht, geschlagen und seiner Brieftasche beraubt worden. Der mutmaßliche Täter konnte nicht gefasst werden, so die Beamten.

Sie fragen nach Wasser und beklauen Anwohner

Das war jedoch noch nicht alles an diesem ausgesprochen unruhigen Abend. In Rodingen wurde mehr oder weniger zur gleichen Zeit eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten auf der Route de Luxembourg gemeldet. Die Polizei berichtet, dass mehrere Personen unter dem Einfluss von Alkohol besonders aggressiv gewesen seien und in Gewahrsam genommen wurden.

In Hollerich sei es gegen 17.30 Uhr zwei mutmaßlichen Tätern gelungen, Geld aus der Wohnung eines Bewohners der Rue de l'Acierie zu stehlen. Nach Angaben der Polizei, hatten sie sich als Organisation ausgegeben und nach Wasser gefragt. Sie seien auf der Flucht und konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.