Verkehrssicherheit : Polizei sagt Alkohol zur «Fuesend» den Kampf an

LUXEMBURG - Die Luxemburger Polizei hat am Karnevalswochenende zahlreiche Verkehrskontrollen im ganzen Land durchgeführt.

Die Police Grand-Ducale nahm das Karnevalswochenende in Luxemburg zum Anlass, um die Anzahl der Kontrollen zu erhöhen. Allein in der Nacht von Freitag auf Samstag mussten sich an die 700 Fahrer einer Alkoholkontrolle unterziehen. Bis Sonntag stieg die Zahl auf über 1000.

Freitagnacht wurde bei 22 von 687 kontrollierten Fahrern ein erhöhter Alkoholwert festgestellt. Fünf von ihnen mussten den Führerschein auf der Stelle abgeben. In Diekirch hatten 12 von 178 Fahrern zu viele Promille im Blut, in Hesperingen waren es 10 von 190. In Erpeldingen/Sauer und in Bettendorf musste die Polizei hingegen keinen einzigen Strafzettel unter den 319 kontrollierten Fahrern verteilen.