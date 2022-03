In Luxemburg : Polizei schnappt Dieb nur Stunden nach der Tat

LUXEMBURG-STADT– Ein Einbrecher klaut Elektrogeräte in einem Keller in der Rue de Bonnevoie. Schon am nächsten Morgen stellt ihn die Police Grand-Ducale.

Über seinen Coup konnte sich der Dieb nur kurz freuen.

In der Nacht auf Dienstag brach ein Mann in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rue de Bonnevoie ein. Er klaute elektronische Geräte, die hier gelagert waren.

Aber schon am frühen Morgen stellte die Polizei den mutmaßlichen Täter. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.