Luxemburg : Polizei schnappt Einbrecher mit Einreiseverbot

BETTEMBURG - Zwei mutmaßliche Einbrecher wurden von der Polizei festgenommen. Gegen einen der beiden Männer bestand ein Einreiseverbot.

Zwei Personen wollten am 3. Februar die Tür eines Autos in Bettemburg aufbrechen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstagmorgen mit. Kurze Zeit später sei versucht worden, in ein nahe gelegenes Haus einzubrechen.