Luxemburg : Polizei schnappt Verkehrsrowdy samt gestohlenem Auto und illegaler Waffe

Am Mittwochabend wurde der Polizei um kurz nach 21 Uhr ein verdächtiger Lieferwagen in der Rue de Differdange in Zolwer gemeldet. Wie die Polizei am heutigen Donnerstag in einer Pressemeldung mitteilte, hätten Zeugen beobachtet, wie drei schwarz gekleidete und vermummte Personen in den Lieferwagen eingestiegen und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Metzerlach gerast sind.