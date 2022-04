Luxemburg : Polizei schnappt zwei mutmaßliche Einbrecher

Luxemburg – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher verhaftet. Die Täter wurden zum Teil mit Einbruchswerkzeug und Diebesgut in der Nähe des Tatorts gefasst.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Polizei in Luxemburg zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilt, wurde ein Einbruchsalarm in einem Zeitungs- und Tabakwarengeschäft gemeldet. Dort haben die Täter offenbar eine größere Menge an Stangen Zigaretten und Lotterie-Rubellosen entwendet.