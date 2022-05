Luxemburg : Polizei sperrt CR102 zur Spurensicherung

MAMER – Die Polizei sperrt am frühen Montagnachmittag die CR102 für den Verkehr, um nach der Frontalkollision am Freitag nach Spuren zu suchen.

Nach der Frontalkollision am Freitag sperrt die großherzogliche Polizei am Montagnachmittag die CR102 zwischen Mamer und Kehlen. Wie die Police Grand-Ducale am späten Montagvormittag mitteilt, werde die Strecke für etwa eine Stunde für den Verkehr gesperrt.