Luxemburg : Polizei startet neues E-Kommissariat

LUXEMBURG – Seit diesem Freitag kann man online Anzeige wegen Diebstahl erstatten. Dazu hat die Police Grand-Ducale ein E-Kommissariat eingerichtet.

In Luxemburg ist es nun möglich, eine Anzeige für kleine Delikte einzureichen, ohne dafür extra zur Polizei gehen zu müssen. Die Police Grand-Ducale und das Staatliche Informationstechnologiezentrum (CTIE) haben am Freitag die elektronische Funktion vorgestellt. Der Zugang erfolgt über die Website und die mobile App der Polizei ( www.police.lu ) im Bereich «e-commissariat» und über MyGuichet.lu ( www.guichet.lu/e-commissariat ) als Teil eines absolut sicheren Prozesses.

Die Online-Beschwerde betrifft nur einfache Delikte (Brieftasche, Gepäck, Handtasche, Fahrrad, Telefon/Tablet, Kamera, Schmuck), für die folgende Bedingungen erfüllt sind: Es gibt keinen bekannten Täter, es gibt keine zu meldende Verletzungen, es gab keine Gewalt und keine verwertbaren Spuren. Auf Wunsch des Verbandes der Pumpenbetreiber können auch Fälle von Kraftstoffdiebstahl an der Pumpe von den Tankstellen-Betreibern online gemeldet werden.

Im Ausland werden bereits zehn Prozent der Verfahren online durchgeführt

Auf polizeilicher Seite wird der Antrag dann vom E-Kommissariat bearbeitet. Diese neue Einheit setzt sich zum Start des Projekts aus zwei Beamten zusammen. Ziel des Projekts ist es, die meisten Anfragen autonom zu bearbeiten und dadurch die anderen Polizeidienststellen zu entlasten. Falls erforderlich werden Fälle natürlich an die Kollegen weitergegeben. Da das E-Kommissariat nicht 24 Stunden am Tag arbeitet, können keine dringenden Fälle bearbeitet werden. Die Polizei weist daraufhin, dass man sich bei Notfällen weiterhin an die 113 wenden soll.