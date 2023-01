Luxemburg : Polizei startet Zeugenaufruf nach Schlägerei auf Supermarkt-Parkplatz

CAPELLEN – Nachdem es am Wochenende zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen war, sucht die großherzogliche Polizei nun nach möglichen Zeugen des Vorfalls.

Am vergangenen Samstagabend hat eine Auseinandersetzungen zwischen einem Mann und einer Frau auf einem Supermarkt-Parkplatz in Capellen mit Handgreiflichkeiten geendet, wie die Police Grand-Ducale am heutigen Montagmittag mitteilt. Demnach ist es auf einem Parkplatz eines Geschäfts im Gewerbegebiet «Parc d'Activités Capellen», gegen 18 Uhr zu dem Schlagabtausch zwischen den beiden Beteiligten gekommen.