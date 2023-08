Luxemburg: Polizei startet Zeugenaufruf wegen Haltestellen-Vandalen

In der Nacht auf Montag ist die Bushaltestelle «Colmar Centre» offenbar Zielscheibe von Zerstörungswütigen geworden. Wie die großherzogliche Polizei am heutigen Montagmorgen mitteilt, wurde eine der Glaswände zwischen 3:30 und 4 Uhr morgens bei dem Vorfall demoliert. Ein Foto von der in der Avenue Gordon Smith gelegenen Station zeigt das in Mitleidenschaft gezogene Bushäuschen.