Rheinland-Pfalz : Polizei findet bei 19-Jähriger fast 1,2 Kilo Kokain im Auto

KOBLENZ – Bei der Kontrolle einer 19-jährigen Niederländerin hat die Polizei Koblenz auf der A61 mehr als ein Kilo Kokain in einer Plastiktasche gefunden und sichergestellt.

Kokain und halluzinogene Pilze

Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Zöllner im Innenraum des Fahrzeuges eine Plastiktasche mit 1189 Gramm Kokain. In einer Handtasche wurden noch etwa 17 Gramm halluzinogene Pilze gefunden. Die junge Frau gab an, von dem Rauschgift nichts zu wissen.

Die Beschuldigte wurde am selben Tag vorläufig festgenommen und dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Koblenz vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und wegen des Haftgrundes der Fluchtgefahr. Die Beschuldigte befindet sich seitdem in U-Haft.