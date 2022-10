Auf frischer Tat : Polizei stellt Einbrecher bei Düdelinger Firma auf dem Dach

DÜDELINGEN – Über eine Leiter machte sich ein Dieb nachts an einem Unternehmen zu schaffen. Die Police Grand-Ducale hat ihn noch vor Ort festgenommen, wie sie am Dienstag mitteilt.

In der Nacht auf Montag hat die Polizei in Düdelingen einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Gegen 23.20 Uhr sei eine verdächtige Person auf dem Grundstück einer Firma gemeldet worden, die eine Leiter dabei gehabt habe, teilt die Police Grand-Ducale am Dienstag mit.