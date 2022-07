Großregion : Polizei stellt rund 1500 Cannabispflanzen in verlassenem Haus sicher

KUSEL – In einem unbewohnten Haus hat die rheinland-pfälzische Polizei eine große Indoor-Plantage entdeckt. Tatverdächtig ist ein 28-Jähriger.

Cannabis anzubauen ist in Deutschland nach wie vor illegal. (Symbolbild)

Die Polizei hat in einem unbewohnten Haus in der Gemeinde Lauterecken im Kreis Kusel rund 1500 Cannabispflanzen entdeckt und sichergestellt. Wie die Beamten mitteilten, diente das ganze Anwesen als Anbaufläche. Ein 28-Jähriger wurde in der Nacht zum Mittwoch festgenommen. Er steht im Verdacht, mit der Indoor-Plantage im großen Stil Drogenhandel betrieben zu haben.