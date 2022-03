Covid-19-Kontrollen : Polizei stellt über 150 Corona-Verstöße fest

LUXEMBURG – Die großherzogliche Polizei hat bei groß angelegten Corona-Kontrollen zahlreiche Verstöße gegen die Ausgangssperre sowie die Hygienemaßnahmen geahndet.

Bei landesweiten Kontrollen hat die Polizei zahlreiche Verstöße gegen die Ausgangssperre und die Hygienemaßnahmen geahndet. Police Grand-Ducale

Bei landesweiten Covid-19-Kontrollen, hat die großherzogliche Polizei am vergangenen Wochenende zahlreiche Verstöße gegen die sanitären Vorschriften geahndet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, haben am Wochenende landesweit täglich etwa 50 Kontrollen stattgefunden, bei denen sich Bars und Restaurants in Petingen, Düdelingen und Luxemburg nicht an die Vorschriften gehalten haben.

Mit einem besonders dreisten Fall wurde die Polizei bereits in der vergangenen Woche konfrontiert: Der Inhaber eines Lebensmittelgeschäfts im Süden des Landes wurde angezeigt, da die Angestellten sich nicht an die Maskenpflicht hielten. Obwohl dieselben ausführlich auf die gesetzlichen Bestimmungen hingewiesen wurden, trugen sie bei einer erneuten Überprüfung nur wenige Stunden später noch immer keine Masken.

Großer Teil der Verwarnungen an Privatpersonen

Zusätzlich wurden landesweit um die 150 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt. Dies vorwiegend am vergangenen Wochenende. Die Verwarnungen richteten sich größtenteils gegen Privatpersonen, welche sich nicht an die abendliche Ausgangsbeschränkung zwischen 23 und 6 Uhr hielten.

Mehr als 30 dieser 150 gebührenpflichtigen Verwarnungen wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einer groß angelegten Kontrolle in Luxemburg-Stadt ausgestellt, die ab 21 Uhr in der Oberstadt, in Clausen, in Cents und im Tunnel Gluck durchgeführt wurde. Hier lag das Hauptaugenmerk auf der Einhaltung der sanitären Vorschriften in Restaurants und Cafés und der Einhaltung der Sperrstunde. Bei den meisten festgestellten Verstößen handelte es sich um Privatpersonen, welche zu spät noch ohne triftigen Grund unterwegs waren.

Polizei kündigt weitere Kontrollen an

In Wiltz wurde am Freitagabend eine Privatparty aufgelöst, bei der um die 20 Personen zugegen waren. Auch hier wurde Anzeige erstattet.

Gleichzeitig kündigt die Polizei weitere landesweite Kontrollen an. Jede Person, die sich nicht an die Ausgangssperre hält, riskiere kontrolliert zu werden. In diesem Sinne rät die Polizei, dass Personen, die zwischen 23 und 6 Uhr unterwegs sind, ein Dokument bei sich tragen, das den Grund für eine Ausnahme bezüglich der Ausgangssperre erklärt, etwa eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder ein Reiseticket (Flugzeugticket).