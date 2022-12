Stuttgart : Polizei stoppt betrunkenen S-Bahn-Führer

An manchen Haltestellen in Stuttgart ließ er die Türen zu, an anderen fuhr er ganz vorbei und über den Lautsprecher lästerte er über seinen Job und den Arbeitgeber: Die Irrfahrt eines Angestellten der Stuttgarter S-Bahn endete bei der Polizei.