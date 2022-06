Türkei : Polizei stoppt Pride-Parade in Istanbul – über 200 Personen verhaftet

Seit die Pride-Parade 2014 in Istanbul mehr als 100.000 Teilnehmende angezogen hatte, wird das Fest von den Behörden Jahr für Jahr verboten. Trotzdem fanden sich auch dieses Jahr Hunderte zusammen und protestierten mit Regenbogenfarben für mehr Akzeptanz.

Die türkische Polizei hat am Sonntag bei einer behördlich untersagten Pride-Parade in Istanbul laut den Organisatoren mehr als 200 Teilnehmer festgenommen. Unter den Festgenommenen waren neben Aktivisten auch der AFP-Fotograf Bülent Kilic sowie weitere Journalisten, wie ein Team der Nachrichtenagentur am Sonntag berichtete. Die Pride-Parade war vom Gouverneur von Istanbul verboten worden.