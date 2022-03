Magier Dynamo : Polizei stoppt «Wasserläufer»

Der Magier Dynamo begeistert die Briten. Mitten in London ging er ohne Brücke über das Wasser der Themse – bis ihn die Polizei stoppte.

Schon in der Vergangenheit hatte der Magier sein Publikum verblüfft. So ließ er ein Handy in einer Bierflasche aus Glas verschwinden oder verwandelte Schnee in Diamanten. Bekannt geworden war Dynamo mit Tricks in der Promi-Szene. Coldplay, Robbie Williams und Will Smith gehören zu seinen Fans.