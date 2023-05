Australien: Polizei streckt zierliche Seniorin mit Elektroschocker nieder

… weil die Seniorin, die an Demenz leidet, mit einem Steakmesser umherging. (Symbolbild)

Zuvor erhielt die Polizei der Stadt Canberra im Staat New South Wales einen Notruf aus einem Pflegeheim, …

Zwei australische Polizisten haben eine demente 95-Jährige mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt und schwer verletzt. Während die Frau am Freitag im Staat New South Wales in kritischem Zustand im Krankenhaus lag, musste sich die Polizei kritischen Fragen zum Einsatz von Gewalt stellen. Der Fall werde intern untersucht, unter anderem mit Hilfe der Aufnahmen von Körperkameras der eingesetzten Beamten, sagte Polizeisprecher Peter Cotter.