Angriff in Einkaufszentrum : Polizei stuft Tat in Kopenhagen nicht als Terrorangriff ein

Nach den tödlichen Schüssen in Kopenhagen klärt die Polizei nun erste Fragen. Noch immer offen ist aber ein zentraler Aspekt.

Die Polizei untersucht den Tatort am Tag nach der Schießerei.

Bei dem Angriff in einem Kopenhagener Einkaufszentrum mit mindestens drei Toten hat es sich nach Ansicht der dänischen Polizei nicht um eine Terrortat gehandelt. «Es gibt keine Hinweise in den Ermittlungen, Dokumenten oder Zeugenaussagen, die belegen könnten, dass es sich um Terror handelt», sagte Chefinspekteur Søren Thomassen am Montag dem Sender TV2 zufolge. Der mutmaßliche Täter habe wahllos auf Menschen gefeuert.