Luxemburg: Polizei sucht 67-Jährige aus der Hauptstadt

«Die Dame ist 1,60-1,70 Meter groß, hat gefärbtes, schulterlanges Haar und gebräunte Haut», beschreibt die Polizei die Vermisste. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt mit drei ägyptischen Göttinnen als Motiv. Die Polizeidienststelle Luxemburg bittet Zeugen, sich zu melden per Telefon unter der 244 40 1000 oder per Mail zu melden.

Am Sonntagvormittag hatte die Police Grand-Ducale außerdem eine weitere Vermisstenmeldung veröffentlicht: Vermisst nach Ausflug an See – wer hat Damien gesehen?