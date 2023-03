Live-Pressekonferenz : Polizei sucht erneut Fundort der toten Zwölfjährigen ab

ALTENKIRCHEN – Nach dem Tod einer Zwölfjährigen in Freudenberg sucht die Polizei am Dienstag noch einmal rund um den Fundort der Leiche in Rheinland-Pfalz nach Hinweisen. Eine Pressekonferenz könnte weitere Details ans Licht bringen.