Vermisstenmeldung : Polizei sucht nach 19-Jähriger aus Esch/Alzette

Stephanie Morais Alves aus Esch/Alzette gilt als vermisst. Die 19-Jährige sei zuletzt am heutigen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr an ihrer Wohnadresse gesehen worden, so die Police Grand-Ducale in ihrer Vermisstenmeldung.