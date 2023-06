Luxemburg: Polizei sucht nach 22-jährigem Giuseppe Pastore

Der 22-jährige Giuseppe Pastore wird seit dem 14. Juni 2023 gegen 10 Uhr vermisst, wie die Police Grand-Ducale am Mittwochabend mitteilt. Er sei zuletzt in Ettelbrück gesehen worden und hat zum Zeitpunkt seines Verschwindens «ein weißes T-Shirt, eine rot-schwarze Hose und Turnschuhe» getragen, beschreiben ihn die Beamten in ihrer Pressemitteilung.