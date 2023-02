Luxemburg : Polizei sucht nach Messerstecher von Erpeldingen

ERPELDINGEN/SAUER – Eine Person ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Erpeldingen an der Sauer durch einen Messerstich in den Rücken verletzt worden. Der oder die Täter sind auf der Flucht.

dpa

Gegen 2.30 Uhr ist in der Nacht zum Sonntag während einer Veranstaltung im Gruefwee in Erpeldingen an der Sauer ein Mann von einer oder mehreren Personen mit einem Messer angegriffen worden, wie die Police Grand-Ducale am Sonntag berichtet. Das Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei machte sich daraufhin auf die Suche nach dem oder den Tätern, deren Motive für die Messerstecherei unbekannt sind. Die Sucher verlief jedoch bislang erfolglos.

Die Behörden suchen nach Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang und zu dem oder den Tätern können an die Polizeistation Diekirch/Vianden unter der Nummer 24 48 01 000 oder per E-Mail an police.diekirchvianden@police.etat.lu übermittelt werden.