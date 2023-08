Luxemburg: Polizei sucht nach mutmaßlichem Kreditkarten-Betrüger

Die Beamten bitten die Bevölkerung darum, alle zweckdienlichen Hinweise umgehend an die Polizeidienststelle weiterzuleiten.

Die Police Grand-Ducale fahndet mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Mann, der offenbar mit einer gestohlenen Kreditkarte shoppen gegangen ist. In der Mittelung vom heutigen Freitag, heißt es, er habe am 20 Juni 2023 an verschiedenen Orten im Bahnhofsviertel mit der entwendeten Bankkarte gezahlt. Als Tatzeitraum nennen die Beamten 10.59 bis 11.12 Uhr.