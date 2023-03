Luxemburg : Polizei sucht nach tödlichem Verkehrsunfall nach Zeugen

TÜNTINGEN – Ein Autofahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Greisch und Tüntingen ums Leben gekommen. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Capellen melden.

Ein weiteres Verkehrsdrama ereignete sich am Samstag gegen 12.30 Uhr, nur wenige Tage nach dem Unfall in Neudorf am Montag. Wie die Polizei berichtet, kam ein Auto zwischen Greisch und Tüntingen im Westen des Landes aus noch ungeklärten Gründen von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte daraufhin gegen einen Baum am Straßenrand.