Luxemburg : Polizei sucht nach Überfall am Freitagmittag nach zwei Männern

In Esch/Alzette haben am Freitagmittag zwei Männer ein Finanzdienstleistungsunternehmen überfallen. Nach Polizeiangaben haben die zwei Täter gegen 13.20 Uhr die Filiale in der Rue Xavier Brasseur betreten und die Angestellten bedroht. Demnach erbeuteten sie Bargeld und flüchteten. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand, so die Polizei.