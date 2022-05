Bundesstaat Sergipe, Brasilien : Polizei tötet Verhafteten mit Gasgranate in geschlossenem Auto

Ein Video schockt Brasilien: Zu sehen ist, wie zwei Polizisten einen Verdächtigen in ihrem Polizeiauto einsperren und eine Gasgranate hineinwerfen. Der 38-jährige schizophrene Mann, der für eine Kontrolle angehalten worden war, überlebte die Tortur nicht.

Die Bilder sind von unsagbarer Brutalität: Zwei Polizisten im brasilianischen Bundesstaat Sergipe drücken die Heckklappe ihres Dienst-SUV gewaltsam herunter, während im Innern des Wagens, in dem ein Verdächtiger eingesperrt ist, eine Reizstoffgranate abbrennt. Dichte Rauchschwaden dringen aus dem Wagen, während die Beine des Mannes zuckend aus dem Wagen ragen und deutlich Schreie zu hören sind. «Sie bringen ihn um», hört man einen Augenzeugen sagen. In der Tat überlebte Genivaldo de Jesus Santos (38) die Folter nicht – die Autopsie ergab Ersticken als Todesursache.

In Brasilien ging das Amateur-Video viral und löste heftige Reaktionen aus. Das Entsetzen in den sozialen Medien ist groß, Am Donnerstag versammelten sich am Ort des Geschehens im Ort Umbauba dann Dutzende protestierende Personen, die eine Straße blockierten und Reifen verbrannten.