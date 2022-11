Fall in Temmels : Polizei Trier überprüft Leichenfunde «mit fehlenden Extremitäten»

Eine Woche nach dem Fund von Leichenteilen bei Temmels – nahe der luxemburgischen Landesgrenze – ist noch immer nicht bekannt, zu wem die Überreste gehören. «Wir müssen die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchungen abwarten», so Uwe Konz, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier, auf L'essentiel-Anfrage am Montag. Wann diese kämen, könne er nicht sagen, doch: «Wir erhoffen sie in Bälde».

Geprüft wird unter anderem, ob die Körperteile zur getöteten Portugiesin Diana S. aus Diekirch gehören, deren enthaupteter Torso am 19. September im französischen Mont-Saint-Martin gefunden worden war. Am Tag des Fundes in Temmels war auch die Luxemburger Polizei in beobachtender Funktion vor Ort. Nach wie vor werde allerdings in «alle Richtungen ermittelt», wie Konz am Dienstag bekräftigt. So müssten beispielweise bundesweit Fälle abgeglichen werden, «wo auch Extremitäten fehlen». Zudem sei Stand jetzt offen, ob es sich um eine noch unbekannte Straftat handele.