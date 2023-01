Saarland : Polizei und Feuerwehr hatten eine ereignisreiche Silvesternacht

In der Nacht auf den ersten Januar hat es laut Polizei im Saarland mehr Einsätze gegeben, als im vergangenen Jahr. Weil in diesem Jahr keine Corona-Beschränkungen mehr galten, sei dies aber zu erwarten gewesen, heißt es im Bericht des Saarländischen Rundfunks ( SR).

Insgesamt hat es 52 Mal gebrannt. Überwiegend hat es Hecken oder Container erwischt. Davon abgesehen gab es im Saarland auch drei größere Feuer. Zum Beispiel brannte in Neunkirchen-Wellesweiler ein Wohnhaus, wodurch ein geschätzter Sachschaden von 100.000 Euro entstanden ist. Vermutlich wurde der Brand durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Auch in Rehlingen loderten die Flammen in einem Mehrfamilienhaus. Ursache war eine Feuerwerksbatterie, die eine Gruppe von Feiernden direkt nach dem Abbrennen entsorgt hatte. Die betroffene Wohnung ist nun unbewohnbar.

Polizei an knapp 450 Einsätzen beteiligt

In der Saarbrücker Reichsstraße brach in einem Keller ebenfalls ein Feuer aus. Besonders problematisch war in diesem Fall, dass rund 100 Feiernde die Löscharbeiten behinderten und sogar noch weiter fleißig Feuerwerk abbrannten. Die Polizei musste ausrücken, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.