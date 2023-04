Wunsiedel: Elfjähriger möglicherweise an Tötung von Zehnjähriger in Jugendhilfeeinrichtung beteiligt

Im Fall eines getöteten zehnjährigen Mädchens in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im bayerischen Wunsiedel hat die eingesetzte Sonderkommission einen Elfjährigen als Tatverdächtigen ermittelt. Die Auswertung erster Spurenergebnisse vom Tatort «deuten auf die Tatbeteiligung eines elfjährigen Jungen aus der Einrichtung» hin, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Der noch nicht strafmündige Junge wurde demnach «in einer gesicherten Einrichtung präventiv untergebracht».

Eine Angestellte der Facheinrichtung der Jugendhilfe in Wunsiedel hatte die Zehnjährige am Dienstagvormittag leblos in einem Zimmer gefunden. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab Anzeichen für Fremdeinwirkung. In Medienberichten vom Mittwoch, welche die Behörden allerdings nicht bestätigten, war zunächst von drei tatverdächtigen minderjährigen Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahren die Rede gewesen.