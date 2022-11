Luxemburg : Polizei verhaftet Einbrecher an Bushaltestelle

LUXEMBURG – Nachdem er mehrere Wertgegenstände in einem Haus im Stadtteil Cents in Luxemburg-Stadt entwendet hatte, hat die Polizei kurze Zeit später den mutmaßlichen Einbrecher festnehmen können.

In der Nacht auf Sonntag hat ein Anwohner der Rue des Pommiers einen Einbrecher in seinem Haus überrascht, wie die Polizei am Montag mitteilt. Der Mann bemerkte gegen 1.45 Uhr, dass mehrere Wertgegenstände gestohlen worden waren und alarmierte die Polizei, während der Einbrecher fliehen konnte.

Der Verdächtige wurde laut Polizei in der Nähe des Tatorts an der Bushaltestelle Rue de Trèves gesichtet und kontrolliert – Die Wertgegenstände konnten ihrem Besitzer zurückgegeben werden. Der Einbrecher wurde einem Untersuchungsrichter vorgeführt und kam in der Strafvollzugsanstalt in Schrassig in Untersuchungshaft.