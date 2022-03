Nötigung und Morddrohung : Polizei verhaftet Manchester-United-Profi

Harriet Robson hat den englischen Nationalspieler Mason Greenwood beschuldigt, sie geschlagen zu haben. Er ist nun offiziell verhaftet worden.

Die Polizei hat den Fußball-Profi von Manchester United, Mason Greenwood, nun offenbar wegen Verdachts auf sexuelle Nötigung und Morddrohung verhaftet. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass sie den bislang wegen Verdachts auf Vergewaltigung festgenommenen Stürmer nun wegen der neuen Vorwürfe verhaftet habe. Zuvor hatte ein Richter den Behörden laut eigenen Angaben erlaubt, den Verdächtigen bis zum Mittwoch für Befragungen in Gewahrsam zu behalten.

Die Polizei hatte am Sonntag mitgeteilt, dass sie auf Bilder und Videos im Internet «aufmerksam gemacht wurde», in denen eine Frau von «körperlicher Gewalt» berichtete. Daraufhin hätten die Behörden «einen Mann in den 20ern» festgenommen.