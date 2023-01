Luxemburg : Polizei verhaftet maskierten Einbrecher nach Verfolgungsjagd

KIRCHBERG – Die Polizei hat drei maskierte Männer nach einem Einbruch in Kirchberg verfolgt. Eine Autobahnauffahrt ist gesperrt worden, die Verfolgungsjagd endete im Wald.

In der Neujahrsnacht ist es nach einem Einbruch in ein Einkaufszentrum auf dem Kirchberg zu einer Fahndung gekommen, berichtet die großherzogliche Polizei am Montag. Der Einbruch sei den Beamten gegen Mitternacht gemeldet worden. Demnach seien drei maskierte Personen geflüchtet, die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein.