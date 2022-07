Luxemburg : Polizei verhaftet zwei Dealer im Bahnhofsviertel

LUXEMBURG-STADT – Im Rahmen einer Kontrolle gegen die Drogenkriminalität sind einer Polizeistreife am Montag zwei Dealer ins Netz gegangen. Die Beamten stellten 60 Kugeln Kokain und 685 Euro Bargeld sicher.

Eine Streife der Police Grand-Ducale hat am Montag zwei Dealer im Luxemburger Bahnhofsviertel verhaftet. Die Polizisten hatten die Männer zuvor bei ihren illegalen Geschäften beobachtet. Bei einem der Dealer ordnete die Staatsanwaltschaft eine klinische Untersuchung an, da der dringende Tatverdacht bestand, dass er Drogen hinuntergeschluckt haben könnte. In der Folge wurden bei ihm 40 Kugeln Kokain sichergestellt.