Betzdorf: Polizei verhaftet zwei mutmaßliche Einbrecher

Die großherzogliche Polizei rückte am Donnerstag, gegen Mittag, in Richtung Betzdorf aus. Es waren zwei Männer beobachtet worden, die mehrere Häuser der Rue Haupeschaff auskundschafteten. Die Ordnungskräfte trafen die beiden Männer an der Kreuzung mit der Route de Luxembourg an. Nach einer Identitätskontrolle wurden die beiden Personen für weitere Ermittlungen auf die Polizeiwache gebracht. Es wurden mögliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug sichergestellt, so die Polizei.