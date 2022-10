Police Grand-Ducale : Polizei veröffentlicht Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Herborn

Die Police Grand-Ducale sucht im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung in Herborn nach Zeugen. Das hat die großherzogliche Polizei am Montagmittag bekannt gegeben. Demnach soll die Polizei am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr über ein Handgemenge zwischen zwei Personen auf offener Straße informiert worden sein. Der Vorfall ereignete sich an der Straße «A Wiewesch» direkt an der Hauptstraße in Herborn. Eine Person erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Da in unmittelbarer Nähe eine Veranstaltung stattgefunden hatte, bittet die Polizei darum, sich bei ihr zu melden, falls etwas beobachtet werden konnte. Zweckdienliche Informationen sollen beim Polizeikommissariat Echternach unter der Rufnummer (+352) 244 72 1000 oder per E-Mail: police.echternach@police.etat.lu abgegeben werden.