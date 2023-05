Fall Maddie: «Polizei versucht, aus mir ein Monster zu machen» 

Im Oktober letzten Jahres wurde der deutsche Christian Brückner von der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen mehrerer Sexualverbrechen angeklagt. Diese soll er zwischen den Jahren 2000 und 2017 in Portugal begangen haben – zu jener Zeit, als auch Madeleine «Maddie» McCann 2004 verschwand und von der seither jede Spur fehlt. Im Fall Maddie hat die Behörde bislang aber noch keine Anklage erhoben. Und geht es nach Brückner, der wegen einer Vergewaltigung im Jahr 2005 bereits eine siebenjährige Haftstrafe verbüsst, hat er damit auch nichts zu tun. Dies geht aus Briefen hervor, die Brückner geschrieben haben soll und die der «Daily Mail» vorliegen. In diesen will er die Welt von seiner Unschuld überzeugen.