Luxemburg : Polizei warnt erneut vor betrügerischen SMS

LUXEMBURG – Noch immer werden der Polizei Fälle gemeldet, in denen Personen Nachrichten von vermeintlichen Banken, Behörden, Streaming- oder Lieferdiensten über diverse Messenger-Dienste erhalten.

Die Betrüger versuchen, an die Kreditkartennummer zu gelangen.

In der Vorweihnachtszeit lassen sich die Phishing-Profis einiges einfallen, um ihre Opfer zu täuschen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden in den letzten Tagen mehrere Betrugsversuche gemeldet. Die Vorgehensweise ist klassisch: Personen erhalten gefälschte Nachrichten von Banken, Streaming-Plattformen, Lieferdiensten oder Institutionen (Polizei, guichet.lu).