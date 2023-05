Luxemburg: Polizei warnt vor betrügerischen Spendensammlern

Die Police Grand-Ducale warnt eindringlich vor einer fiesen Betrugsmasche, die an das Mitleid der hilfsbereiten Menschen appelliert. Demnach sind mehrere Fälle von Diebstahl bei der Polizei eingegangen. «Meist zwei junge Personen klingeln bei ihren Opfern und geben sich als Mitarbeiter von Hilfsorganisationen aus», so die Beamten in einer Pressemitteilung am Dienstagmittag. Dabei werde ein Zettel zum Unterschreiben vorgezeigt.