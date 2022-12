Luxemburg : Polizei warnt vor betrügerischen Teppich-Firmen

Die Police Grand-Ducale warnt vor einer Betrugsmasche: Kürzlich sei in einer luxemburgischen Tageszeitung eine Werbeanzeige für eine günstige Teppichreinigung geschaltet worden. Personen, die bei der Firma eine Reinigung in Auftrag gegeben hätten, hätten ihre Teppiche nicht mehr zurückbekommen, berichtet die Polizei am Dienstag. Stattdessen habe das Unternehmen Perserteppiche zu Wucherpreisen verkauft.