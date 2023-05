Online-Betrug: Polizei warnt vor Fake-Zahlungsaufforderungen

Derzeit melden Bürger in Luxemburg der Polizei vermehrt Nachrichten – etwa E-Mails oder SMS – , in denen diese aufgefordert werden, über eine gefälschte staatliche Internetseite ein Verwarnungsgeld in Höhe von 49 Euro zu bezahlen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Police-Grand Ducale am Freitag hervor.