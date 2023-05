Mordfall: Polizei will Cold Case aufklären – Tote könnte in Benelux-Land gelebt haben

In einem seit Jahrzehnten ungeklärten Mordfall bittet die Polizei Mannheim mit einem aktuellen Zeugenaufruf um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wie die Polizei schreibt, geht es um eine Frau, die am 16. März 1986 an einem Autobahnparkplatz an der A6 bei St. Leon-Rot im Rhein-Neckar-Kreis in stark skelettiertem Zustand aufgefunden worden war. Bis heute ist die Identität der zum Todeszeitpunkt mutmaßlich 27 bis 33 Jahre alten Frau nicht geklärt.