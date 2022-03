Schweiz - Polizei wollte Vater mitnehmen – dann stürzte die Familie in den Tod

Nach ersten Ermittlungen begaben sich zwei Polizisten in eine Wohnung, um eine Vorladung im Zusammenhang mit dem Homeschooling eines Kindes zu vollstrecken. Die Vorladung betraf den Vater, einen 40-jährigen Franzosen, der in dieser Wohnung wohnte. Die Polizisten klopften an die Tür und hörten eine Stimme, die sie fragte, wer da sei, wie die Polizei am Mittag in einer Medienmitteilung schreibt. Nachdem sie sich angekündigt hatten, hörten die Polizisten in der Wohnung keine Geräusche mehr. Da sie keinen Kontakt zu den möglichen Bewohnern und Bewohnerinnen aufnehmen konnten, verließen sie die Wohnung. In der Zwischenzeit rief ein Zeuge die Polizei an und berichtete, dass Personen vom Balkon einer Wohnung gestürzt waren.