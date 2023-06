Luxemburg: Polizei wurde am Vorabend des Nationalfeiertags zu mehreren Einsätzen gerufen

Am Donnerstag, kurz nach dem Feuerwerk, wurden die Ordnungskräfte zu einem Überfall gerufen, nachdem in der Rue d'Aldringen eine Uhr gestohlen worden war. Die Person flüchtete in Richtung Place d'Armes. Kurz darauf wurde eine Schlägerei zwischen dem Kreisverkehr Schuman und der Brücke Grand-Duchesse Charlotte gemeldet. Ein Fußgänger wurde von einem anderen mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen. Das Opfer wurde am Auge verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es wurde eine Anzeige erstattet.

Wohnung durchwühlt

Anschließend wurde die Polizei zu einem Streit zwischen vier Personen am Place de la Gare gerufen. Die Polizisten beendeten den Streit und nahmen eine der Personen fest. Die betrunkene Person «stellte eine Gefahr für sich selbst und Dritte dar und störte die öffentliche Ordnung», hieß es in der Mitteilung.

An diesem festlichen Abend vor dem Nationalfeiertag machten sich Einbrecher an mehreren Häusern zu schaffen. Zunächst in Kayl, in der Rue de Noerzange. Ein Fenster hinter dem Haus wurde eingeschlagen und das Innere des Hauses durchwühlt. Der Hausbesitzer war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht anwesend. Dasselbe Szenario in Bonneweg, in der Rue Pierre Krier. Hier wurde die Terrassentür aufgebrochen und das gesamte Haus verwüstet.