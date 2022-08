Las Vegas: Polizei zieht vierte Leiche aus Lake Mead

1 / 13 Der Stausee Lake Mead in der Nähe von Las Vegas hat momentan einen sehr niedrigen Wasserstand. AFP Wegen des sinkenden Wasserpegels gibt der See nun vieles, das lange verborgen war, frei. AFP Innert drei Monaten sind so bereits vier Leichen entdeckt worden. AFP

Im Lake Mead in der Nähe von Las Vegas wurde die vierte Leiche innerhalb von drei Monaten gefunden. Der sinkende Pegelstand des Lake-Mead-Staudamms gibt Spuren ungeklärter Verbrechen und Vermisstenfälle frei. Nach Angaben des Nationalparks vom Sonntag wurden in dem Erholungsgebiet am Swim Beach menschliche Knochen entdeckt und geborgen. Die Gerichtsmedizin von Clark County wolle untersuchen, wie und woran die Person starb. Kriminalbeamte würden dafür die Akten vermisster Personen durchgehen.

Ein Mord und ein Badeunfall aus den 50ern?

Am 1. Mai wurde ein Fass mit Teilen menschlicher Überreste in Hemenway Harbor gefunden. Die Polizei vermutet, es handelte sich um einen Mann, der an einer Schusswunde starb und dessen Leiche wahrscheinlich zwischen Mitte der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre im See versenkt wurde. Knapp eine Woche später wurden menschliche Knochen in Calville Bay und am 25. Juli weitere im Bereich von Boulder Bay gefunden.

Nach dem zweiten Fund meldete sich ein Mann aus Spanien, der überzeugt war, dass es sich dabei um seinen Vater handelte, wie «MailOnline» berichtete. Der damals 22-jährige Vater sei 1958 mit einem Freund auf einem Schnellboot auf dem See gewesen, als sie auf eine Heckwelle trafen und beide Männer aus dem Boot geschleudert wurden. Nur einer der beiden habe überlebt und die Leiche wurde nie geborgen, so «MailOnline». Die Todesursache der dritten Person ist noch unklar.

Polizei rechnet mit weiteren Leichenfunden

Die Polizei vermutet, dass mit weiter zurückgehendem Wasser noch mehr menschliche Überreste auftauchen. Die Entdeckungen haben Spekulationen über seit langem ungeklärte Mord- und Vermisstenfälle ausgelöst, die in die Zeiten organisierten Verbrechens in den frühen Jahren des 1905 gegründeten Las Vegas zurückreichen könnten.