Luxemburg : Polizei zieht Betrunkenen mit Tempo 50 von der A1

LUXEMBURG – Betrunken, mit Tempo 50 auf der Autobahn unterwegs und offenbar noch beleidigend: Die großherzogliche Polizei zieht einen uneinsichtigen Autofahrer aus dem Verkehr.

Betrunken und mit Tempo 50 auf der Autobahn zu fahren ist keine so gute Idee.

Die großherzogliche Polizei hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer aufgehalten, der mit knapp 50 Stundenkilometer auf der A1 in Richtung Trier unterwegs war. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, sei nicht nur die «Geschwindigkeit» auffällig gewesen.